Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Православные верующие 21 апреля отмечают Вербное воскресенье.
Традиционно в этот день у верующих принято исповедоваться и причащаться, готовясь к главному празднику – Воскрешению Христову, или Пасхе.
За неделю до этих торжеств в храмах освящают вербу. В фольклор верба вошла благодаря евангельской истории о входе Иисуса Христа в Иерусалим, отмечает РИА «Новости».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Храме Христа Спасителя.
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