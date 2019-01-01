Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Православные верующие 21 апреля отмечают Вербное воскресенье.

Традиционно в этот день у верующих принято исповедоваться и причащаться, готовясь к главному празднику – Воскрешению Христову, или Пасхе.

За неделю до этих торжеств в храмах освящают вербу. В фольклор верба вошла благодаря евангельской истории о входе Иисуса Христа в Иерусалим, отмечает РИА «Новости».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Храме Христа Спасителя.

