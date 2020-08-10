Правительство Ливана ушло в отставку

В отставку в полном составе ушло правительство Ливана. Как сообщает телеканал 360, еще накануне оставила свой пост министр информации Маналь Абдель Самад.

Об отставке всего кабмина, как передает «Рен ТВ» рассказал министр здравоохранения Хамад Хасан после заседания правительства.

Он добавил, что премьер Ливана Хасан Диаб позднее доложит о решении министров президенту страны Мишелю Ауну.

Напомним, антиправительственные митинги и массовые столкновения между протестующими и силовиками начались в Ливане после взрыва в порту Бейрута 4 августа.

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Фото: twitter.com/nktpnd
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