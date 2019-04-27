После победы дочери Алсу на шоу «Голос» началась проверка результатов голосования

Победа Микеллы Абрамовой, дочери российской певицы Алсу, в шестом сезоне музыкального проекта «Голос. Дети» спровоцировала проверку итогов голосования, написали Известия.

В социальных сетях пользователи нелестно отозвались о вокальных данных Микеллы и оставляли гневные посты в аккаунте Алсу.

«Раньше не было такого разочарования никогда. Сейчас как-то отвратно себя чувствуешь после такого», — цитирует неизвестного Газета.ru.

Подробности проверки неизвестны. Поклонники проекта просят прокомментировать итоги шестого сезона детского «Голоса» ведущих, которые воздерживаются от публичных заявлений.

Микелла Абрамова победила по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов поклонников. Исполнительница выиграла право на запись сингла и 1 млн рублей.

