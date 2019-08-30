Портал поставщиков поможет заказчикам провести срочную закупку

На портале поставщиков Москвы https://www.mos.ru/tender/ появились короткие котировочные сессии длительностью три, шесть и 24 часа. Это поможет заказчикам, которым требуется срочно совершить закупку малого объема.

«Москва продолжает совершенствовать электронные сервисы для бизнеса. Новая функция портала поставщиков даст возможность объявить короткую котировочную сессию, чтобы сократить время заключения контракта малого объема при возникновении такой необходимости у заказчика», - отметили в столичном департаменте информационных технологий.

24-часовую котировочную сессию можно объявить в любое время. А сессию на шесть часов можно объявить только до 12 часов дня, сессию на три часа (только для товаров) - до 15 часов по московскому времени. Это сделано, чтобы котировочная сессия завершилась в тот же день.

Выбрать длительность котировочной сессии можно в момент ее создания. Чтобы не было ошибок, система самостоятельно проверяет соответствие сессии временным интервалам.

После создания сессии заказчиком поставщики получают уведомление о начале закупки, которая проходит по обычной схеме: победитель, определившийся в ходе тендера, получает право на заключение контракта.

На столичном портале поставщиков зарегистрировано 157 тыс. поставщиков из 85 регионов России. В 2019 году на нем прошло 54 тыс. котировочных сессий на общую сумму порядка 4,5 млрд рублей. Среднее снижение начальной цены при проведении котировочных сессий составляет 13%.

