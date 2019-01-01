Патриарх Кирилл обратился к православным с поздравлением

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим праздником Пасхи, который в этом году отмечается 28 апреля. Традиционное пасхальное поздравление патриарха опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Предстоятель РПЦ напомнил, что воскресение Иисуса Христа является «тем незыблемым основанием, непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство» и пример жизни и деяний Христа является путем духовного преображения.

«Хотел бы вновь и вновь от всего сердца поздравить вас со «светлым праздником праздников и торжеством из торжеств - с Пасхой Божией спасительной» (Канон Святой Пасхи)», - обратился патриарх Кирилл к православным верующим.

Ранее духовник Общероссийского общественного движения «За веру и Отечество» иеромонах Никон (Левачев-Белавенец) в эфире НСН поддержал идею отправить Благодатный огонь на околоземную орбиту.

