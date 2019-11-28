Открылась аккредитация на «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ»

Открылась аккредитация СМИ на концерт «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ». 14-15 декабря в ДК Горбунова выступят музыканты, которые 20 лет назад приняли участие в первом фестивале «НАШЕСТВИЕ».

Напомним, в 2019 году крупнейший российский фестиваль под открытым небом масштабно отметил свой юбилей. На приуроченном к его 20-летию ностальгическом концерте выступят Линда, Trubetskoy, МультFильмы, Zdob Si Zdub, Сергей Бобунец, S.P.O.R.T., Маша и Медведи, PEP-SEE, Запрещённые Барабанщики, Леприконсы, TOTAL и другие.

Отметим, что аккредитация журналистов на концерт «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ» осуществляется только на основании анонсирующего материала или при наличии официального гарантийного письма, заверенного руководителем СМИ, с датой выхода и форматом пост-материала.

