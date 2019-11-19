Оппозиция не покидает центр Тбилиси, несмотря на ультиматумы властей

По словам оппозиционеров, митинги в Тбилиси будут проводиться каждый день с 19:00.

18 ноября полиция Грузии разогнала акцию протеста возле парламента Грузии в Тбилиси. Митингующие закрыли все входы в здание парламента, спецназ применил водомет и слезоточивый газ, напоминает Regnum.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что участники акции протеста нарушили закон, заблокировав парламент.







