СМИ: Охотники обстреляли росгвардейцев на Урале

Охотники обстреляли сотрудников Росгвардии в Свердловской области, а затем сожгли их автомобиль.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Сысертском районе Свердловской области охотовед и председатель местного охотничьего общества в сопровождении сотрудников Росгвардии проводили плановый рейд, во время которого им встретились 7 охотников. В ответ на требование охотоведа предъявить документы охотники открыли огонь по инспекторам и сопровождавшим их бойцам СОБР, а затем сожгли машину росгвардейцев.

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Сообщается, что никто не пострадал, а охотники задержаны. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации издания, все нападавшие оказались экс-сотрудниками силовых структур.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РосгвардияПерестрелка
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