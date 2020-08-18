СМИ: Охотники обстреляли росгвардейцев на Урале

Охотники обстреляли сотрудников Росгвардии в Свердловской области, а затем сожгли их автомобиль.



Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Сысертском районе Свердловской области охотовед и председатель местного охотничьего общества в сопровождении сотрудников Росгвардии проводили плановый рейд, во время которого им встретились 7 охотников. В ответ на требование охотоведа предъявить документы охотники открыли огонь по инспекторам и сопровождавшим их бойцам СОБР, а затем сожгли машину росгвардейцев.