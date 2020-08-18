СМИ: Охотники обстреляли росгвардейцев на Урале
Охотники обстреляли сотрудников Росгвардии в Свердловской области, а затем сожгли их автомобиль.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Сысертском районе Свердловской области охотовед и председатель местного охотничьего общества в сопровождении сотрудников Росгвардии проводили плановый рейд, во время которого им встретились 7 охотников. В ответ на требование охотоведа предъявить документы охотники открыли огонь по инспекторам и сопровождавшим их бойцам СОБР, а затем сожгли машину росгвардейцев.
Сообщается, что никто не пострадал, а охотники задержаны. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
По информации издания, все нападавшие оказались экс-сотрудниками силовых структур.
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