Новые «скорые» выходят на линию в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников и председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив передали руководителям медучреждений Новосибирской области ключи от 19 автомобилей «скорой».

Торжественное вручение ключей от реанимобилей прошло на территории «Станция скорой медицинской помощи». В церемонии также участвовали министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и депутаты регионального парламента.

Отмечается, что эти автомобили оснащены всем оборудованием, необходимым для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус. Также глава региона обсудил с работниками скорой помощи условия работы в период противодействия пандемии.

«Машины прекрасные, - подтвердил присутствующий на церемонии депутат Законодательного Собрания Александр Шпикельман, в избирательный округ которого входит Болотнинский район. – Реанимобили оборудованы ИВЛ, кислородными подушками, увлажнителями кислорода, которых нашим больницам так не хватает. Я надеюсь, что мы победим это страшное зло - коронавирус, надеюсь, что скоро будет вакцина, мы сделаем прививки, и эти машины останутся без работы по ковидным пациентам».

Спикер заксобрания Шимкив поздравил медиков с приобретением такой необходимой автотехники. «Я уверен, что теперь вам будет гораздо легче оказывать помощь вашим пациентам. Здесь присутствуют главные врачи районных и городских больниц. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы и ваши коллективы делают в сложной ситуации пандемии коронавируса», - обратился к медикам председатель заксобрания.

