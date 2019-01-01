Названы причины пожара складов «Магнита» под Воронежем

Ликвидирован пожар на складе регионального распределительного центра сети «Магнит» в селе Нечаевка Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС в регионе.

Борьба с огнем прекратилась к 8 утра 28 апреля. В ликвидации пожара были задействованы 124 человека и 50 единиц техники.

По версии сотрудников прокуратуры, которые ведут проверку на месте пожара, основной его причиной стала неисправная электропроводка и нарушение правил пожарной безопасности.

Как заявил замглавы администрации Новоусманского района Воронежской области Андрей Колыванов, хотя происшествие и не повлияет на снабжение продуктами ближайшие населенные пункты, порядка 900 сотрудников склада пожар оставил без работы.

Накануне вечером, 27 апреля огонь полыхал на площади более 4 тысяч квадратных метров. В результате пожара в здании рухнула крыша. Пострадавших и погибших нет.

