«НАШЕСТВИЕ» дарит добро! Фестиваль помогает детям Тверской области

Крупнейший в России «оупен-эйр» «НАШЕСТВИЕ» стремится дарить хорошую музыку и уделяет большое внимание добрым начинаниям. Чтобы быть успешными и счастливыми, нужно научиться делать счастливыми других. Именно поэтому старейший музыкальный фестиваль старается разделить радость с теми, кому внимание и забота особенно важны: организаторы фестиваля помогают детям Тверской области.

Оргкомитет «НАШЕСТВИЯ» передал средней образовательной школе деревни Вахонино Конаковского района всё необходимое для успешной учебы. Закуплено более 120 наименований необходимого современного оборудования школьных кабинетов для изучения точных наук и гуманитарных предметов. До этого организаторы фестиваля передали комплекты компьютерной техники, оказав помощь сельской школе в ремонте актового зала.

Недавно организаторы «НАШЕСТВИЯ» вместе с партнерами помогли воспитанникам Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Твери собрать десятки «Портфелей с подарками», в которые вошли грамотно подобранные наборы с канцтоварами, игрушки, сладости и прочие школьные принадлежности.

Но это еще не всё! «НАШЕСТВИЕ» передало профессиональное стиральное оборудование Конаковскому специализированному Дому ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики http://ksdr.org/. На протяжении нескольких месяцев НАШИ небезучастные люди собирали средства на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Благотворительная акция стартовала во время «НАШЕСТВИЯ» и продолжалась на протяжении нескольких месяцев. На собранные средства от продажи лотов фотовыставки «НАШЕСТВИЯ» - «20 лет вместе» было и закуплено необходимое для детей специализированное оборудование. Свои фотографии для доброй акции предоставили известные фотографы «НАШЕСТВИЯ» разных лет: Иван Кобяков, Игорь Верещагин, Сергей Рогозин, Юлия Комарова и Евгений Рудницкий.

Напомним, что в 2020 году Главное приключение года состоится 24, 25 и 26 июля в Большом Завидово в Тверской области. «НАШЕСТВИЕ», которое само по себе является одним из самых ожидаемых масштабных музыкальных событий, в следующем будем наполнено атмосферой карнавального веселья. Организаторы добавят красок ежегодному фестивалю, призвав на помощь креатив и фантазию преданных фанатов и новых гостей. Билеты по эксклюзивной цене, действующей до 1 декабря, можно приобрести только на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru







