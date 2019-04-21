На Украине стартовал второй тур выборов президента

На Украине с 8:00 начали работать избирательные участки. Голосование по выборам президента продлится до 20:00. Граждане страны выбирают из двух кандидатов – действующего президента Петра Порошенко и актера, шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Голосование проходит на 30 тысячах избирательных участках в Украине и на 101 – в 72 странах за границей страны. За ходом выборов наблюдают 2,7 тысячи представителей иностранных государств, отмечает Газета.ru. Впервые на украинский избирательных участках нет представителей от России. Киев решил не допускать наблюдателей РФ. Москва уже не раз высказывала сомнения в легитимности компании.

Накануне голосования суд отклонил иск украинского адвоката Андрея Хилько, который обвинил Владимира Зеленского в подкупе избирателей. Он предъявил скриншот публикации Зеленского из соцсетей с призывом к гражданам воспользоваться возможностью получить бесплатные билеты на его дебаты с участием Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В свою очередь глава государства, выступая 20 апреля в Виннице, несмотря на день тишины, призвал граждан участвовать в голосовании, сообщили Известия. Он также поблагодарил свою супругу Ирину за 35 лет брака и объявил о предстоящих пяти годах побед.

Напомним, по итогам первого тура выборов, который состоялся 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

