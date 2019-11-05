На торги выставят обслуживание автопарка московского ГБУ «Автомобильные дороги»

Торги по обеспечению исправного технического состояния автопарка ГБУ «Автомобильные дороги» проведет 6 ноября департамент Москвы по конкурентной политике. Как рассказал руководитель департамента Геннадий Дёгтев, на электронный аукцион будут выставлены два лота.

«Объем каждой из процедур превышает 100 миллионов рублей. Исправная дорожно-коммунальная техника - гарантия функционирования любого мегаполиса. И победителям двух аукционов предстоит помочь городу в этом», - отметил Дёгтев.

По его словам, победитель торгов по первому лоту должен будет поставить запчасти и расходные материалы для ремонта и техобслуживания специальных дорожно-коммунальных автомобилей. По второму – обеспечить ремонт и шиномонтаж автомобилей, тракторов и самоходной техники.

Заказчиком обеих процедур выступает ГБУ «Автомобильные дороги».

Подробную информацию о предстоящих аукционах можно узнать на публичном представлении процедур, которое пройдет 6 ноября в 10.00 по адресу: Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата). Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

