На торги в Москве выставят 15 объектов недвижимости

Департамент Москвы по конкурентной политике выставит на электронные аукционы 14 объектов коммерческой недвижимости площадью от 500 до двух тыс. кв. м.

«Подача заявки на участие возможна с конца ноября до февраля следующего года. Площадь объектов свободного назначения составляет от 500 до 2 тысяч квадратных метров. С учетом этих характеристик, победители аукционов смогут открыть как объект ритейла, так и офисное пространство», - отметил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, в Северном и Юго-Западном административных округах можно будет приобрести по три объекта. По два лота выставлены на торги в Восточном, Западном и Центральном округах. В Зеленоградском административном округе и Московской области - по одному объекту.

Глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев в свою очередь отметил, что приобретение помещений напрямую у города становится все популярнее. В среднем, на один лот претендуют семь участников, добавил он.

«По сравнению с прошлым годом этот показатель возрос в полтора раза. Сотрудничество с городом имеет ряд преимуществ. Во-первых, это гарантия прямой и прозрачной сделки, во вторых - возможность приобрести объект по конкурентной цене. Например, стоимость крупных коммерческих помещений за квадратный метр стартует уже от 52 тысяч рублей», - сообщил Дёгтев.

Все доступные предложения можно посмотреть на инвестиционном портале города Москвы.