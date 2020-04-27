На торги в Москве выставили помещение в одном из «Волоцких домов»

На торги, которые проводит департамент Москвы по конкурентной политике, выставлено нежилое помещение площадью 111 кв. м в подвале одного из «Волоцких домов» в Трёхпрудном переулке, 11/13, строение 2. Объект располагается в семи минутах ходьбы от станции метро «Маяковская».

Стартовая цена помещения составляет 13,2 тысячи рублей за кв. м. Победитель аукциона получит право арендовать его на 10 лет.

«При этом лот имеет свободное назначение, что позволяет приспособить его под открытие офиса компании, точки стрит-ритейла или, например, размещения современного анти-кафе», - отметил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Сейчас идет прием заявок на участие в торгах. Окончание заявочных кампаний по продаже и аренде имущества Москвы переносится на май 2020 года.



«Волоцкие дома» построены по заказу графов Волоцких в начале XX века. В разное время эти места посещали известные поэты и писатели, тут проживала народная артистка СССР Людмила Гурченко.

