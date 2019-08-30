На «НАШЕм Радио» пройдет школьный рок-урок

31 августа и 1 сентября специально ко Дню знаний школьный рок-урок на «НАШЕм Радио» даст старт новому учебному году. В эти выходные в качестве НАШИх рок-наставников выступят: Алексей Кортнев, Лусинэ Геворкян, Владимир Ткаченко, Максим Кучеренко, Диляра Вагапова, Артём Шаров, Максим Покровский и Александр Красовицкий, Владимир Шахрин, Шура Би-2.

Как стать рок-звездой? Почему надо делиться своими игрушками? Зачем летать в космос? Почему гитара так называется? Что такое любовь и почему врать плохо? Зачем нужны татуировки? У детей накопилось много важных вопросов, на которые постараются ответить НАШИ музыканты.

Не прогуляйте важный рок-урок! Слушайте на протяжении всего дня только на «НАШЕм Радио». Подробная информация в НАШИх соцсетях и на официальной странице радиостанции nashe.ru.

