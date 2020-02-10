На электронных аукционах в Москве ежедневно реализуют 12 объектов недвижимости

На открытых аукционах департамента Москвы по конкурентной политике в феврале в среднем реализуется по 12 объектов недвижимости ежедневно.

«Шестьдесят объектов недвижимости реализовано на первой неделе февраля 2020 года. На право их покупки или аренды претендовали 380 участников. В среднем через городские аукционы реализовывались по 12 объектов, среди которых помещения с преференциями для малого бизнеса, земельные участки под индивидуальную застройку, машиноместа, небольшие торговые точки в вестибюлях метро и в столичных парках», - уточнил руководитель департамента Иван Щербаков.

Больше всего заявок подано на торги без объявления цены за аренду мест для парковки. На 20 таких лотов претендовали 211 участников. На втором по популярности месте аренда нежилых помещений с преференциями для СМП. За 16 лотов боролись 86 заявителей.

«В целом, если анализировать результаты первых февральских аукционов, то стабильная конкуренция сохранялась практически на всех из них. При этом покупка городской недвижимости была чуть популярнее аренды. Конкуренция на первых аукционах составила девять участников на лот, вторых – четыре участника на лот», - сказал Щербаков.

Посмотреть все доступные предложения можно на инвестиционном портале города Москвы.

