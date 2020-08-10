На акциях протеста в Белоруссии пострадали 39 силовиков

39 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщает RT.

В МВД республики также сообщили, что пострадали более 50 гражданских лиц, однако погибших нет. Ведомство назвало «полным фейком» информацию о погибшем участнике акций протеста.

