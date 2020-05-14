На 30% выросли объемы закупок на портале поставщиков Москвы

24 тысячи контрактов с физлицами и индивидуальными предпринимателями на 2,7 млрд рублей было заключено на столичном портале поставщиков в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по экономическим вопросам и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, за год объем закупок вырос на 30%.



Для участия в торгах на портале индивидуальному предпринимателю необходимо зарегистрироваться как юридическое лицо. В качестве физлиц могут регистрироваться самозанятые граждане, им потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Все пользователи портала поставщиков могут участвовать как в закупках по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ.



Зарегистрированные на портале предприниматели имеют возможность развивать собственный бизнес в условиях ограничительных мер.



«Портал поставщиков предоставляет для физических лиц и самозанятых граждан необходимые инструменты и сервисы для участия в закупках малого объёма. Это поможет бизнесу и индивидуальным предпринимателям в условиях ограничительных мер открыть для себя новые возможности, рынки сбыта и способы продвижения продукции, найти партнера или нужный товар по оптимальной цене», - пояснил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он подчеркнул, что полный функционал доступен не только представителям Москвы, но и 34 регионам России.

Портал также дает возможность индивидуальным предпринимателям и физлицам конкурировать с более крупными компаниями строительной отрасли и сферы бытовых услуг.

«Чаще всего в этом году городские заказчики заключали с физлицами и индивидуальными предпринимателями контракты на поставку хозяйственных товаров, на оказание услуг по техническому обслуживанию, а также различных проектных работ», - уточнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.



Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Сейчас с порталом работают уже более 170 тысяч поставщиков, ежедневный прирост - более 100 новых поставщиков, а каталог уникальных товаров, работ и услуг превысил 500 тысяч наименований.

