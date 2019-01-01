«Мстители» вышли на рекорд по премьерным сборам
Премьерный показ фильма «Мстители: Финал» собрал в мире 644 млн долларов. CNBC называет сумму рекордной. Франшиза побила свой же рекорд 2018 года, когда часть проекта «Мстители: Война бесконечности» набрала 641 млн долларов в день официальной премьеры.
В России «Мстители: Финал» выйдет на экраны 29 апреля. Предпродажи составили 127 млн рублей.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров объяснил НСН феномен сериала «Игра престолов».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене