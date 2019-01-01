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«Мстители» вышли на рекорд по премьерным сборам

28 апреля11:42

Премьерный показ фильма «Мстители: Финал» собрал в мире 644 млн долларов. CNBC называет сумму рекордной. Франшиза побила свой же рекорд 2018 года, когда часть проекта «Мстители: Война бесконечности» набрала 641 млн долларов в день официальной премьеры.

В России «Мстители: Финал» выйдет на экраны 29 апреля. Предпродажи составили 127 млн рублей.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров объяснил НСН феномен сериала «Игра престолов».

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ФОТО: Фото из открытых источников
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