Москвичам пообещали теплые и дождливые выходные

Выходные на этой неделе в Москве будут теплыми и дождливыми. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», в воскресенье, 10 ноября, в столичный регион придет новая волна тепла после похолодания на неделе.

«Погода будет облачной, ветреной, пройдут небольшие дожди. В ночное время +2…+7⁰С, днем – +7…+12⁰С», – уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в среду в столице температура несколько понизится. В Московском регионе будет облачно, временами дожди, ожидается порывистый западный ветер. Днем +8…+13⁰С, ночью – +5…+10⁰С. В четверг - облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, ветрено. Днем столбики термометров установятся на отметке +5…+10⁰С, ночью - +3…+8⁰С. А самыми прохладными днями этой недели станут пятница и суббота.

«Но даже к выходным температура будет примерно на 5 градусов выше нормы, – подчеркнул синоптик.

Ранее он сообщил, что во вторник, 5 ноября, в столице был поставлен температурный рекорд за все 140 лет наблюдений. Температура поднялась до +11…+13⁰С.

