Минтранс Подмосковья раскрыл места установки камер на дорогах
Минтранс Московской области опубликовал информацию о местах установки камер фотовидеофиксации. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», это сделано после поручения президента России Владимира Путина.
Также был опубликован список передвижных комплексов фотовидеофиксации. По словам главы ведомства Алексея Гержика, они хорошо заметны на дороге, так как на машинах имеется соответствующая символика.
Всего в Подмосковье работает свыше 1200 стационарных и 200 передвижных комплексов.
Напомним, накануне на заседании Госсовета Владимир Путин заявил, что камеры на дорогах не нужно скрывать, поскольку их устанавливают, чтобы сохранять жизни, а не собирать штрафы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Появилось видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»
- Врач назвал причину дрожи Меркель
- В Совфеде объяснили смысл внедрения новой контрольно-кассовой техники
- Депутат: Государство относится к студентам как к водке
- РПЦ планирует сделать из Сергиева Посада «православный Ватикан»