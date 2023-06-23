Массовая зарядка пройдет в московском парке искусств «Музеон»
В столичном парке «Музеон» 27 июня в 10:00 утра стартует серия летних спортивных мероприятий для жителей старшего возраста — «Зарядка долголетия». Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По её словам, подобные мероприятия пройдут и во всей сети центров московского долголетия.
Вице-мэр отметила, что в столице сейчас действует более 4 тысяч групп спортивной активности для москвичей старшего поколения на свежем воздухе.
«Трансляцию первой зарядки в парке „Музеон“ будут транслировать в соцсетях проекта „Московское долголетие“ и во всех центрах московского долголетия», – уточнила Ракова.
Она также рассказала, что участники «Зарядки долголетия» примут участие в мастер-классах, на которых опытные тренеры расскажут о преимуществах и особенностях гимнастики, цигун и зумбы.
Все желающие могут присоединится к мероприятию в парке «Музеон», посетив первую площадку проекта, а также в любом центре московского долголетия, где будет включена прямая трансляция. Её также можно будет посмотреть и в записи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль обеспокоен появлением переданного Украине западного оружия у своих границ
- В Волгоградской области более 60 тыс. человек остались без воды
- Путин сменил послов России в Гвинее и Мьянме
- На Украине пройдут учения на случай ЧП на Запорожской АЭС
- Клубы НХЛ отказались от акций в поддержку ЛГБТ перед матчами
- Минпромторг опроверг сообщения о переносе МАКС
- В Москве на перегоне МЦК подожгли железнодорожное оборудование
- Группа «Ария» озвучила детскую сказку
- Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД
- Авиасалон МАКС захотели перенести на 2024 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru