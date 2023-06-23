Массовая зарядка пройдет в московском парке искусств «Музеон»

В столичном парке «Музеон» 27 июня в 10:00 утра стартует серия летних спортивных мероприятий для жителей старшего возраста — «Зарядка долголетия». Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По её словам, подобные мероприятия пройдут и во всей сети центров московского долголетия.

Вице-мэр отметила, что в столице сейчас действует более 4 тысяч групп спортивной активности для москвичей старшего поколения на свежем воздухе.

«Трансляцию первой зарядки в парке „Музеон“ будут транслировать в соцсетях проекта „Московское долголетие“ и во всех центрах московского долголетия», – уточнила Ракова.

Она также рассказала, что участники «Зарядки долголетия» примут участие в мастер-классах, на которых опытные тренеры расскажут о преимуществах и особенностях гимнастики, цигун и зумбы.

Все желающие могут присоединится к мероприятию в парке «Музеон», посетив первую площадку проекта, а также в любом центре московского долголетия, где будет включена прямая трансляция. Её также можно будет посмотреть и в записи.



