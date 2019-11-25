Лёд и JAZZ 89.1 FM! Анастасия Гребенкина научила детей азам фигурного катания

В пятницу, 23 ноября сад «Эрмитаж» засиял огнями и детскими улыбками. В самом уютном парковом пространстве Москвы открылся уникальный «JAZZ каток», который весь зимний сезон будет радовать посетителей своими позитивными музыкальными красками.

В первый день работы на романтичный «JAZZ каток» площадью 900 кв.м пришли около 2600 желающих. Самые юные посетители смогли принять участие в увлекательном мастер-классе известной фигуристки Анастасии Гребенкиной, научившей детей азам фигурного катания: вращению и скольжению. На протяжении вечера гости радовались праздничному катанию, слушали живое выступление музыкального коллектива JAZZBERRY, наслаждались показательными выступлениями учеников Школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной, участвовали в познавательных конкурсах любимой радиостанции JAZZ 89.1 FM.

Все желающие теперь в любое время смогут посетить романтичный «JAZZ каток», официально открытый для массового катания: в понедельник с 14:00 - 20:00; во вторник - пятницу с 12.00 - 23.00; в выходные и праздничные дни с 10.00 - 23.00.

