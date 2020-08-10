Лукашенко назвал овцами участников акций протеста в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал овцами участников акций протеста, которые начались после завершения выборов главы государства 9 августа. Сами выборы он расценил как праздник. Об этом Лукашенко заявил на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передают «Известия».

«Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», - сказал Лукашенко.

Как отмечает «Свободная пресса», Лукашенко также сообщил, что в ходе столкновений пострадали около 50 человек среди гражданских и три десятка среди силовиков.

