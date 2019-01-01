Кто арендует у Москвы помещения со скидкой

Самое большое количество претендентов на лот зафиксировано на торгах по специальной аренде недвижимости из имущественной казны Москвы в 2019 году. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Предприниматели в Москве все чаще принимают участие в аукционах по аренде недвижимости со специальными стартовыми условиями для субъектов малого предпринимательства – 1000 и 4,5 тысячи рублей за кв.м в год. Самые высокие результаты по количеству участников зафиксированы на торгах прошлой недели. В среднем на лот претендовали по 8 предпринимателей. Причем высокая конкуренция наблюдалась за объекты разной площади с разными техническими параметрами», – сказал Геннадий Дёгтев.

В пример он привел объект на Мосфильмовской улице площадью 200 квадратов. На лот претендовали 20 участников, а стартовая ставка аренды увеличилась в десять раз и составила 51 тысячу рублей за квадратный метр в год.

Другой лот с меньшей площадью – на Вильнюсской улице в 70 квадратных метров – привлёк внимание 16 претендентов. Его стартовая цена увеличилась в пять раз и составила 23 тысячи рублей за квадратный метр в год.

«Предприниматели активно арендуют объекты разной площади под абсолютно разные проекты. Так, на Мосфильмовской улице победитель торгов планирует открыть офис недвижимости. На Вильнюсской улице предприниматель откроет салон красоты. Также на торгах прошлой недели реализованы лоты, в которых планируется открыть продуктовый магазин, аптеку, детский образовательный центр, офис производителя металлоконструкций», – рассказал Геннадий Дёгтев.

В настоящее время на приеме заявок 69 объектов для СМП. Ознакомиться со всеми предложениями можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Объекты для СМП».

