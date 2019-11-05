Кремль отреагировал на срыв разведения войск в Донбассе

Президент России Владимир Путин внимательно следит за развитием событий в Донбассе и надеется, что разведение сил будет доведено до конца. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в Кремле озабочены срывом разведения сил в Петровском.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован», - приводит его словам RT.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что разведение войск в районе Петровского начнется 4 ноября, если в течение недели будет сохраняться режим тишины. Накануне в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили об очередном срыве разведения.

Ранее Песков сообщил, когда состоится новая прямая линия Путина.

