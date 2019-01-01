Кот премьера Британии спрятался от дождя под лимузином Трампа

Кот Ларри из офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй использовал лимузин президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который находится в Лондоне с официальным визитом, в качестве укрытия от дождя.

Как пишет RT, серо-белый полосатый кот Ларри появился на Даунинг-стрит, 10 в официальной резиденции премьера, в феврале 2011 года. Семья бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона взяла его из приюта.