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Кот премьера Британии спрятался от дождя под лимузином Трампа

4 июня19:54

Кот Ларри из офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй использовал лимузин президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который находится в Лондоне с официальным визитом, в качестве укрытия от дождя.

Как пишет RT, серо-белый полосатый кот Ларри появился на Даунинг-стрит, 10 в официальной резиденции премьера, в феврале 2011 года. Семья бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона взяла его из приюта.

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После того, как Кэмерона сменила Тереза Мей, кот остался жить с новыми хозяевами.

Ura.ru, в свою очередь, напоминает историю из сети. 83-летняя пенсионерка из Татарстана украла в магазине корм, чтобы накормить своего кота. Женщина призналась, что денег ей не хватает, оставить животное без еды она не может. Причиненный ущерб магазин оценил в 500 рублей.

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ФОТО: flickr.com // Denis Anikin
ТЕГИ:КотВеликобританияДональд Трамп