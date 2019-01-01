Кот премьера Британии спрятался от дождя под лимузином Трампа
Кот Ларри из офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй использовал лимузин президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который находится в Лондоне с официальным визитом, в качестве укрытия от дождя.
Как пишет RT, серо-белый полосатый кот Ларри появился на Даунинг-стрит, 10 в официальной резиденции премьера, в феврале 2011 года. Семья бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона взяла его из приюта.
После того, как Кэмерона сменила Тереза Мей, кот остался жить с новыми хозяевами.
Ura.ru, в свою очередь, напоминает историю из сети. 83-летняя пенсионерка из Татарстана украла в магазине корм, чтобы накормить своего кота. Женщина призналась, что денег ей не хватает, оставить животное без еды она не может. Причиненный ущерб магазин оценил в 500 рублей.
Ранее НСН писала, что Россия возглавила рейтинг любителей кошек.
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