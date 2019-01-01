Королева Англии празднует день рождения

Елизавете Второй, королеве Великобритании, исполнилось сегодня, 21 апреля, 93 года.

Ее личный праздник совпал с пасхальными торжествами, поэтому королева как глава Церкви Англии присутствовала на службе в часовне святого Георгия в Виндзоре.

По традиции, британские монархи отмечают день рождения дважды: один – в дату появления на свет, второй - как правило, летом в официальной обстановке.

Военный парад в честь королевы Британии Елизаветы Второй планируется провести в июне.

