Королева Англии празднует день рождения
Елизавете Второй, королеве Великобритании, исполнилось сегодня, 21 апреля, 93 года.
Ее личный праздник совпал с пасхальными торжествами, поэтому королева как глава Церкви Англии присутствовала на службе в часовне святого Георгия в Виндзоре.
По традиции, британские монархи отмечают день рождения дважды: один – в дату появления на свет, второй - как правило, летом в официальной обстановке.
Военный парад в честь королевы Британии Елизаветы Второй планируется провести в июне.
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