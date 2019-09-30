Конкуренция на закупках в Москве составила более 20 претендентов на лот

На прошлой неделе в аукционах по недвижимости Москвы приняли участие более тысячи претендентов, среди которых как физические, так и юридические лица. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. Всего на 49 объектов, выставленных на городские торги, претендовали 1045 участников.

«Свыше тысячи участников претендовали на недвижимость, выставленную на городские аукционы, по итогам прошлой недели. В их числе есть физические лица, которые заинтересованы, например, в покупке машиноместа, малые и средние предприниматели, приобретающие в собственность или арендующие нежилые помещения, нестационарные торговые объекты и прочее. Также активно принимает участие в аукционах и крупный бизнес - девелоперы и инвесторы», - сказал Дёгтев.

По его мнению, высокая конкурентность городских аукционов - в среднем по 20 заявок на лот - показывает рост доверия к такому формату торгов со стороны участников инвестиционного рынка.

Самыми высококонкурентными стали аукционы по парковке автомобилей без определения цены. Конкуренция на них составила 37 участников на лот. Популярностью также пользовались аренда для малого предпринимательства и аренда земельных участков – на эти лоты претендовали в среднем по шесть и 10 участников соответственно.

