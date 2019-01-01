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Из-под завалов шахты в ЛНР извлекли тела всех погибших

27 апреля13:56

Тела 17 горняков, которые находились в момент взрыва в шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), извлечены спасателями, заявил глава республики Леонид Пасечник.

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«Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших», — заявил Леонид Пасечник.

По данным представителя ЛНР, все погибшие подняты на поверхность.

Причиной обрушения шахты глава ЛНР называет взрыв метана, сообщает РИА «Новости».

Ранее в МЧС России заявили, что направили спасателей в ЛНР.

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