Из-под завалов шахты в ЛНР извлекли тела всех погибших

«Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших», — заявил Леонид Пасечник.

По данным представителя ЛНР, все погибшие подняты на поверхность.

Причиной обрушения шахты глава ЛНР называет взрыв метана, сообщает РИА «Новости».

Ранее в МЧС России заявили, что направили спасателей в ЛНР.