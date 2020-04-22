Инфокиоск по московским аукционам принял более шести тысяч запросов

В Москве с начала года более шести тысяч участников городских торгов обратились в информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант». Об этом сообщил руководитель столичного департамента по кон​курентной политике Иван Щербаков.

«Персональные менеджеры информационного киоска с начала этого года обработали уже 6 643 обращения от предпринимателей, инвесторов и физических лиц - участников городских торгов. Самым активным с этой точки зрения стал март, когда ежедневно в информационный киоск поступало в среднем по 124 обращения», - сказал Щербаков.

По его словам, хотя количество обращений в последнее время выросло, среднее время обработки запроса в киоске составляет 2,5 минуты.

Самые популярные запросы касаются условий участия в городских аукционах.

«Как происходит аккредитация, перечисление задатка, сбор необходимых документов. Многих интересует возможность предварительного осмотра объекта, выставленного на торги», - перечислил глава департамента.

Но в последнее время значительная доля вопросов посвящена порядку проведения аукционов в период пандемии. Поэтому эксперты информационного киоска провели онлайн-семинар, в ходе которого ответили на самые популярные вопросы его участников, добавил Щербаков.

Напомним, что на время ограничений из-за коронавирусной инфекции информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант» работает в онлайн-режиме. Все вопросы можно задать по телефону 8 (499) 652 60 25 или отправив обращение на электронную почту investcons-tender@mos.ru (режим работы: понедельник-четверг 8:30 – 19:00, пятница – 8:30 – 17:45).

