Игорь Руденя предложил президенту план развития М-11

27 ноября президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Губернатор Тверской области Игорь Руденя от имени жителей региона поблагодарил Владимира Путина и правительство страны за реализацию проекта скоростной автодороги, значительный участок которой – около 300 км – проходит по территории области. Он принял участие в совещании, которое в Ленинградской области провёл глава государства с руководителями дорожных ведомств России и областей, по которым пролегает скоростная трасса.

«Для Тверской области, как региона, расположенного между двух столиц, наличие автотрассы М-11 имеет ключевое значение в развитии промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма. В ближайшие годы будут реализованы проекты, на которые оказало существенное влияние наличие трассы М-11, что позволит привлечь более 90 млрд рублей инвестиций и создать в тверском регионе более 17 тыс. рабочих мест», - сказал Руденя.

Он также предложил построить третий участок трассы М-11 - Северный обход Твери. По словам тверского губернатора, реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны.

«Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока, 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» - 36 млрд рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу», - сказал Руденя.

Для повышения транспортной доступности Твери и прилегающих территорий на трассе М-11 планируется обустройство трех многоуровневых транспортных развязок. Проект по созданию Северного обхода поддержало Министерство транспорта.

Кроме того Игорь Руденя предложил создать развязку в районе Вышнего Волочка и региональную хорду между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом появится более короткий и качественный маршрут в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя.

