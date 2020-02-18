Губернатор Югры открыла молодёжный форум «Нефтяная столица»

Третий Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» начал работу в Нижневартовске. Открывая мероприятие, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) –Югры Наталья Комарова отметила, что в этом году регион отметит 90 лет со дня образования и 55 лет с момента открытия уникального Самотлорского месторождения.

«Ханты-Мансийский автономный округ – основной нефтедобывающий регион России. В прошлом году обеспечивал около 5% мировой добычи нефти. Нефтяники Югры на пороге добычи 12-миллиардной тонны нефти», - рассказала глава региона.

«Автономный округ продолжает развивать технологические компетенции, позволяющие нашему региону стать испытательным полигоном для полномасштабного цифрового моделирования керна, третичных методов увеличения нефтеотдачи пластов. Для Югры развитие данных сегментов – одно из приоритетных направления развития нефтяной отрасли и основа формирования опережающего научно-технологического задела нефтегазового комплекса всей страны. Внедрение цифровых технологий – безусловный нефтяной приоритет», - добавила Комарова.

В форуме «Нефтяная столица» участвуют молодые учёные и специалисты. В этом году было представлено на 30% конкурсных работ больше, чем в прошлом, говорил ранее вице-губернатор Ханты-Мансийского автномного округа – Югры Алексей Забозлаев.

