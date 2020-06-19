Greenpeace назвал ответственных за разлив дизтоплива в Норильске
Ответственность за разлив 21 тысячи тонн топлива в Норильске 29 мая несет дочернее предприятие «Норникеля» ТЭЦ-3. Об этом на пресс-конференции НСН «Экологическая катастрофа: Каковы реальные последствия ЧС в Норильске?» заявил проектный директор Greenpeace Владимир Чупров.
«По законодательству, всю полноту ответственности несет компания, допустившая эту ситуацию. В данному случае это дочерняя компания «Норильского никеля». Сейчас еще пытаются привлечь Ростехнадзор. Но из документов, которые сейчас фигурируют в публичном поле, следует, что этот объект не был подконтролен Ростехнадзору, поскольку стоял на ремонте. Ростехнадзор не имел права его проверять. Почему его не ремонтировали, а эксплуатировали- это вопрос к компании», - сказал Чупров.
Ранее эколог заявил НСН, что это крупнейшая в заполярной Арктике история с нефтяным разливом в мире. Какая бы ни была финансовая оценка ущерба, потери для живых организмов, которые больше не смогут существовать в этих водоемах, невосполнимы.
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