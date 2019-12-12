Гостям «НАШЕСТВИЯ 2020» предложат глэмпинг

На музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ 2020», который по традиции пройдет в Большом Завидове, открылось бронирование размещения в нового формате глэмпинга.

Такое жилье, представляющее собой премиальную палаточную гостиницу, предназначено для незабываемого отдыха под открытым небом. В стоимость глэмпинга на «НАШЕСТВИИ 2020» входят: кровати с анатомическими матрасами, напольное зеркало, комод, журнальный столик, освещение, розетка 220v, набор посуды, средства личной гигиены.

Напоминаем, что на территории фестиваля традиционно есть палаточные городки, каждый из которых получил название в честь легендарных рок-клубов: «Ленинград», «Москва» и Свердловск». Для установки палатки и прохода в палаточный городок необходимо приобрести билеты категории «Входной», «FAN» и «VIP». Помимо входных и палаточных билетов на «НАШЕСТВИЕ 2020», не забудьте приобрести билеты на одну из парковок.

