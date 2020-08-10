Google оштрафовали на 1,5 млн за выдачу запрещенных сайтов
Штраф на полтора миллиона рублей выписал судья Таганского района Москвы поисковику Google за отображение в поиске сайтов, доступ к которым в России ограничен.
Как сообщает РИА «Новости», американский поисковик был привлечен к ответственности повторно.
Напомним, с 1 октября 2018 года поисковики в России обязаны подключаться к единому реестру запрещенной информации и цензурировать свою выдачу в соответствии с ним. Google к реестру не подключился. Ранее его уже штрафовали - на 500 и 700 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru