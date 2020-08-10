Google оштрафовали на 1,5 млн за выдачу запрещенных сайтов

Штраф на полтора миллиона рублей выписал судья Таганского района Москвы поисковику Google за отображение в поиске сайтов, доступ к которым в России ограничен.

Как сообщает РИА «Новости», американский поисковик был привлечен к ответственности повторно.

Напомним, с 1 октября 2018 года поисковики в России обязаны подключаться к единому реестру запрещенной информации и цензурировать свою выдачу в соответствии с ним. Google к реестру не подключился. Ранее его уже штрафовали - на 500 и 700 тысяч рублей.

