«Галс-Девелопмент» предоставит скидки до 18% в рамках Black Friday Real Estate 2020

Застройщик «Галс-Девелопмент» примет участие в акции Black Friday Real Estate 2020 («Черная пятница рынка недвижимости»), которая пройдет в Москве 21, 22 и 23 августа.

Компания представит более 70 лотов и свыше 30 машиномест в премиальных кварталах «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте и «Матч Поинт» на Кутузовском, элитном комплексе «Сады Пекина», а также в коттеджном поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе.

В ходе Black Friday Real Estate 2020 недвижимость в проектах «Галс-Девелопмент» можно будет приобрести со скидкой до 18% и выгодой до 16 млн рублей.

«Мы ежегодно принимаем участие в акции «Черная пятница». На наш взгляд, в нынешних условиях такой способ онлайн-коммуникации девелопера и покупателя станет особенно популярным и востребованным. Для «Галс-Девелопмент» это отличная возможность еще раз заявить о своих уникальных проектах, для клиентов – шанс весьма выгодно приобрести дом своей мечты. Надеемся, что в этом году наши скидки до 18% удовлетворят покупательский спрос и интерес», – отметила директор департамента маркетинга «Галс-Девелопмент» Юлия Мудрицкая.

Ознакомиться с компаниями-участниками и представленными объектами, а также подписаться на сообщения о старте акции покупатели могут до 20 августа включительно на сайт refriday.ru. В ночь на 21 августа заработает основной сайт акции, который будет открыт в течение трех дней. Для посетителей будет доступен упрощенный поиск лотов по специальным ценам, а также функция бронирования.

«Галс-Девелопмент» представит на «Черной пятнице» следующие проекты:

- комплекс «Сады Пекина» на метро Маяковская, на пересечении Садового кольца и Тверской-Ямской улицы. В двух 13-этажных корпусах обустроены апартаменты площадью от 60 до 180 кв. м. Особенность проекта – открытые террасы на крышах с просторными зонами отдыха для жильцов. www.pekingardens.ru.

- квартал «Искра-Парк»» на Ленинградском проспекте в историческом районе с живописными парками. В проекте представлены 772 апартамента площадью от 37 до 130 кв. м. Из окон открываются виды на Петровский парк, Ходынское поле и небоскребы ММДЦ «Москва-Сити». www.iskra-park.ru.

- МФК «Матч Поинт» на Кутузовском проспекте. Жилая часть проекта включает в себя 1545 апартаментов площадью от 28 до 185 кв. м. В состав комплекса входит собственная шестиэтажная спортивная волейбольная арена на 3500 мест. www.matchpointhouse.ru.

- коттеджный поселок «Березки River Village» в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Территория поселка - 60 га, более четверти которой занимают общественные пространства. Жилой комплекс составляет единое архитектурное пространство. https://berezki-village.ru/.

Подробнее ознакомиться с условиями, представленными лотами и специальными ценами можно по ссылке https://refriday.ru/companies/8.

