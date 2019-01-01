Двух косаток и шесть белух выпустили в открытое море
В Хабаровском крае на мысе Перовского двух косаток и шесть белух из «китовой тюрьмы» выпустили в Сахалинский залив. Об этом сообщили в НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Перед выпуском у животных были взяты анализы. По данным ветеринаров, показатели здоровья у них хорошие. На мормлеках установили спутниковые метки, чтобы собирать данные об ихперемещении и поведении.
По сообщению ВНИРО, косатки не сразу ушли в открытое море, они нервничали и несколько часов держались рядом с берегом. Затем специалисты выпустили белух, которые сразу уплыли в море.
После возвращения команды ученых в бухту Среднюю начнется следующий этап по выпуску очередной группы китов, которых начнут готовить к транспортировке.
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