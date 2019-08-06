Девятым пострадавшим от взрывов под Ачинском стал пожарный
6 августа00:21
Количество пострадавших серии взрывов на территории склада боеприпасов в Красноярском крае возросло на одного человека. Девятым пострадавшим стал пожарный, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Ачинской межрайонной больницы.
По информации агентства, мужчину госпитализировали. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
Напомним, пожар на военной территории начался днем 5 августа после серии взрывов. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории Ачинского района был введен режим ЧС.
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ФОТО: Pixabay
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