Девятым пострадавшим от взрывов под Ачинском стал пожарный

Количество пострадавших серии взрывов на территории склада боеприпасов в Красноярском крае возросло на одного человека. Девятым пострадавшим стал пожарный, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Ачинской межрайонной больницы.

По информации агентства, мужчину госпитализировали. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Напомним, пожар на военной территории начался днем 5 августа после серии взрывов. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории Ачинского района был введен режим ЧС.

