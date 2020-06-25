Действия World Athletics в отношении российских атлетов назвали терроризмом

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) из-за скандалов лишилась всех спонсоров, поэтому не в состоянии до 1 июля оплатить штраф в размере 5 млн долларов за нарушения по делу атлета Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил. При этом 5 млн – это не вся сумму, которую должна выплатить ВФЛА. Об этом на онлайн-конференции НСН: «Добегались: Что ждёт российских атлетов после 1 июля?» рассказал президент Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

«По итогам расследования дела Лысенко со стороны Athletics Integrity Unit – организации, которая занимается безопасностью в мировой легкой атлетике - были наложены санкции. 5 млн долларов- это одна часть. И 5 млн долларов условно. Это депозит. Если мы в течение двух лет нарушаем правила, эти деньги также остаются у World Athletics. Это очень большая сумма, она шокировала все легкоатлетическое сообщество России. Если до 1 июля эта сумма не будет выплачена, то легкоатлетам будет приостановлена выдача нейтрального статуса. Они не смогут выступать даже под нейтральным флагом. Еще 1,4 млн мы должны выплатить за работу комиссии Андерсена, которая расследовала допинговый скандал. У ВФЛА нет таких денег. У нас по итогам скандалов ушли все спонсоры. Мы токсичны», - подчеркнул Курбатов.

«Ранее ВФЛА запрашивала отсрочку по уплате штрафа из-за пандемии, но международная федерация World Athletics отказала в этом. Эта позиция вызывает большие вопросы. Когда террорситы берут заложников, они прикрываются женщинами и детьми. Вот наши «чистые» атлеты являются заложниками этой ситуации», - возмутился глава Федерации лёгкой атлетики Москвы.

Напомним, в случае, если ВФЛА не оплатит штраф, российские легкоатлеты лишатся возможности принимать участие в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

