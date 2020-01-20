Число контрактов на портале поставщиков Москвы выросло вдвое

В два раза в 2019 году по сравнению с 2018-м выросло количество заключенных на портале поставщиков контрактов удвоилось. Об этом сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, в 2019 году через портал поставщиков было заключено порядка 500 тысяч контрактов общим объемом свыше 45 млрд рублей. Это «практически в два раза» превышает показатели 2018 года – 280 тысяч контрактов на 25 млрд рублей.

«При этом соглашения заключали не только столичные заказчики, но и региональные государственные организации», - отметил вице-мэр.

Он подчеркнул, что 90% пользователей портала поставщиков – представители малого и среднего бизнеса, для которых он стал эффективным каналом продаж.

Увеличить количество пользователей удалось благодаря развитию сервисов портала, пояснил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. По его словам, 2019 год стал знаковым для портала поставщиков с точки зрения развития юзабилити и совершенствования функционала.

«Например, стали доступны короткие котировочные сессии длительностью три и шесть часов. Это нововведение позволило заказчикам, которым необходимо срочно совершить закупку малого объема, сократить срок заключения контракта. При этом конкуренция на котировочных сессиях продолжает оставаться самой высокой – по семь участников. Помимо уже действующей работы с площадками «ВТБ бизнес-коннект» и SberB2B в прошлом году произошла бесшовная интеграция портала поставщиков с электронным магазином Московской области. Все это позволило предпринимателям не только расширить рынки сбыта продукции, но и привлечь новых поставщиков», - сказал Дёгтев.

В числе важных инициатив прошедшего года он назвал запуск англоязычной версии и облачной электронной подписи – нового цифрового инструмента, позволяющего работать с порталом из любой точки мира. Также прошлый год ознаменовался продвижением портала в регионах.

«В различных субъектах России были организованы мастер-классы, в ходе которых предпринимателей знакомили с возможностями электронной торговой площадки. Серию таких мероприятий провели представители общественных организаций, команды разработчиков. В настоящий момент на портале работают заказчики из 34 и поставщики из 85 российских регионов», - добавил Дёгтев.

