Четверо пожарных пострадали в Волгограде при возгорании цистерны с газом

Четыре человека пострадали в Волгограде вследствие возгорания цистерны с газом в Тракторозаводском районе города. Как передает «Интерфакс», все пострадавшие доставлены в больницу, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

По сообщению областного управления МЧС, все пострадавшие - пожарные. Они получили ожоги и были госпитализированы. Возгоранию цистерны присвоен повышенный, второй ранг опасности.

