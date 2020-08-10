Четверо пожарных пострадали в Волгограде при возгорании цистерны с газом

Четыре человека пострадали в Волгограде вследствие возгорания цистерны с газом в Тракторозаводском районе города. Как передает «Интерфакс», все пострадавшие доставлены в больницу, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

По сообщению областного управления МЧС, все пострадавшие - пожарные. Они получили ожоги и были госпитализированы. Возгоранию цистерны присвоен повышенный, второй ранг опасности.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПожарВолгоград
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