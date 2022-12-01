Бочкарёв: в новом корпусе детской больницы святого Владимира оборудуют вертолётную площадку

Вертолётную площадку для приема экстренных пациентов оборудуют в строящемся многопрофильном комплексе на территории детской городской клинической больницы святого Владимира. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Под одной крышей будут сосредоточены все виды диагностики и терапевтических процедур, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса больницы», - отметил вице-мэр.

По его словам, на данный момент завершены работы по выносу инженерных коммуникаций, устройству котлована, фундаментной плиты и вертикальной гидроизоляции.

«Сейчас на объекте ведутся работы по усилению фундаментной плиты и устройству монолитных железобетонных конструкций минус второго, минус первого и первого этажей», - уточнил Бочкарёв.

Шестиэтажное здание площадью почти 55 тысяч квадратных метров возводится с использованием энергоэффективных материалов и технологий, а также современных решений по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.

