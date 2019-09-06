Благотворительный аукцион фотовыставки «Нашествие-2019» собрал 340 тыс. рублей

340 тыс. рублей было собрано в ходе благотворительного аукциона фотовыставки юбилейного фестиваля НАШЕСТВИЕ-2019, прошедшего в июле в Большом Завидове. Аукцион, организованный совместно с краудфандинговой платформой https://planeta.ru/campaigns/nashestvie2019, завершился 1 сентября.

Среди уникальных фотографий, участвовавших в аукционе, были представлены известные кадры фестиваля «НАШЕСТВИЕ», сделанные во время выступлений, и закулисные съемки, которыми поделились мастера фотографии Игорь Верещагин, Сергей Рогозин, Юлия Комарова, Иван Кобяков и Евгений Рудницкий.

Все вырученные средства будут перечислены в пользу Конаковского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

