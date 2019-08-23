Бизнес со стажем вливается в Московскую торгово-промышленную палату

Знаковое мероприятие состоялось в Московской торгово-промышленной палате. В торжественной обстановке были вручены свидетельства о членстве в МТПП представителям нескольких десятков фирм, вступившим в палату в течение лета.

К бизнес-сообществу посчитали выгодным присоединиться не только молодые предприниматели, но и опытные игроки рынка. Как рассказала НСН директор по маркетингу ООО «Биотекфарм» Мария Капуркина, их фирму пригласили в Палату в качестве экспертов.

«Нашу компания пригласили вступить во вновь созданную Гильдию по промышленной и инвестиционной политике в качество эксперта по перевязочным материалам. Каковыми мы, собственно, и являемся», - заявила она.

«Биотекафарм» с 2000 года занимается разработкой и производством современных перевязочных средств. Это повязки для лечения ран различной этиологии: ожогов, пролежней, послеоперационные пластырные повязки для закрытия послеоперационных ран, фиксирующие пластыри. Как опытный предприниматель, Мария Капуркина видит безусловную выгоду во вступлении в Гильдию МТПП

«Мы сможет тут отстаивать свои интересы, своей компании и родственных нам компаний, которые тоже занимаются производством перевязочных средств в России. Мы надеемся приобрести новые связи – деловые и взаимовыгодные. Посмотрим, что это ещё нам принесёт», - добавила Мария.

Членство в Московской торгово-промышленной палате позволяет не просто влиться в коллектив активных представителей бизнес-сообщества, получить помощь и поддержку коллег и сотрудников МТПП, но и содействовать развитию предпринимательства в Москве.

