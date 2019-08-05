Автор песни «Снег кружится» Сергей Березин умер на 82-году жизни

Музыкант Сергей Березин, автор популярной песни «Снег кружится» ушел из жизни 5 августа. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила его близкая подруга поэтесса Лариса Рубальская.

Музыканту был 81 год. Песни Березина исполняли многие звезды российской эстрады, в том числе, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров и другие.

Причина смерти Березина пока не известна.

