Автор песни «Снег кружится» Сергей Березин умер на 82-году жизни
5 августа21:24
Музыкант Сергей Березин, автор популярной песни «Снег кружится» ушел из жизни 5 августа. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила его близкая подруга поэтесса Лариса Рубальская.
Музыканту был 81 год. Песни Березина исполняли многие звезды российской эстрады, в том числе, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров и другие.
Причина смерти Березина пока не известна.
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