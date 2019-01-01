Антигуа и Барбуда договорились с Россией об отмене визового режима
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун подписали соглашение о взаимном отказе от виз. Как заявил иностранный политик в беседе с RT, он рад, что страны пришли к заключению подобного договора, Браун назвал свой визит в Москву «успешным»
«Россияне смогут путешествовать без визы в Антигуа и Барбуда, путешествовать в отпуск, путешествовать по бизнесу», — отметил премьер-министр Антигуа и Барбуда. Гастон Браун добавил, что в ходе визита ему удалось завести «несколько потенциальных деловых контактов».
Антигуа и Барбуда — пока экзотическая для россиян страна, расположенная на двух островах в Карибском море.
Бывший посол РФ в Японии, а ныне заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов заявил НСН, что российская сторона давно стремилась к отмене визового режима с Японией.
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