Алтайские школьники отравились найденной на берегу реки жидкостью

Четверо школьников в Алтайском крае отравились синей жидкостью, которую выпили из найденной на берегу реки бутылки. Как сообщает RT, двое из них в тяжелом состоянии были отправлены в реанимацию, двое других - в Панкрушихинскую центральную районную больницу.

«Четверо школьников нашли бутылку на берегу реки и выпили содержимое. Два ребёнка из одной семьи. Двое находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, получают всю необходимую помощь», - сообщили в краевом минздраве.

Инцидент произошел еще 1 ноября, однако родители пострадавших школьников обратились к врачам лишь на следующий день.

В настоящее время проводится проверка, что за жидкость была в бутылке и как она оказалась на берегу реки.

