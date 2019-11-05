Алтайские школьники отравились найденной на берегу реки жидкостью
Четверо школьников в Алтайском крае отравились синей жидкостью, которую выпили из найденной на берегу реки бутылки. Как сообщает RT, двое из них в тяжелом состоянии были отправлены в реанимацию, двое других - в Панкрушихинскую центральную районную больницу.
«Четверо школьников нашли бутылку на берегу реки и выпили содержимое. Два ребёнка из одной семьи. Двое находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, получают всю необходимую помощь», - сообщили в краевом минздраве.
Инцидент произошел еще 1 ноября, однако родители пострадавших школьников обратились к врачам лишь на следующий день.
В настоящее время проводится проверка, что за жидкость была в бутылке и как она оказалась на берегу реки.
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