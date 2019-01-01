Активность производителей инновационных онкопрепаратов на аукционах Москвы не снижается

Москва стала первым регионом России, который начал переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии. В целях реализации социально значимого проекта столица проводит масштабные закупки инновационных онкопрепаратов и приглашает к участию в процедурах поставщиков и производителей со всей страны, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Москва первой в России, на три года раньше запланированного срока, приступила к переходу на новые стандарты по лечению шести видов онкологических заболеваний. В рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» иммунную и таргетную терапию, признанную одной и самых перспективных в лечении, - бесплатно начинают получать все пациенты, проживающие в Москве и имеющие соответствующие рекомендации к лечению. В рамках перехода на новые стандарты лечения с середины апреля 2019 года состоялись 142 масштабных закупок на общую сумму более 6,6 млрд рублей», - отметил Геннадий Дегтев.

Он подчеркнул, что в 2019 году только на централизованную поставку онкопрепаратов предусмотрено более 8,6 млрд рублей.

«По итогам аукционов свыше 20 российских поставщиков и производителей заключили с Москвой контракты на поставку инновационных окопрепаратов. В настоящее время продолжается публикация таких закупок, у компаний есть возможность подать заявки на 6 объявленных аукционов и продолжать следить за процедурами, которые будут объявлены в ближайшее время. Для удобства потенциальных участников закупочных процедур работает специальный интернет-ресурс, позволяющий оперативно получать информацию об объявленных торгах, задавать вопросы заказчикам через форму обратной связи. Приглашаем всех заинтересованных поставщиков и производителей инновационных онкопрепаратов подписываться на обновления сайта и принимать участие в торгах Москвы»,- сказал Геннадий Дегтев.

Вся информация по опубликованным закупкам размещается на едином коммуникационном канале: http://mos-tender.com/farm?utm_referrer=.

